Посольство Кубы во Франции забросали коктейлями Молотова

Неизвестные напали на посольство Кубы во Франции. Здание забросали коктейлями Молотова, заявил в Twitter министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он назвал произошедшую атаку терактом.

"Считаю, что правительство США несет ответственность за непрерывные кампании против нашей страны, поощряющие такое поведение и призывы к безнаказанному насилию", - написал дипломат.