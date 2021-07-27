https://news.day.az/world/1365086.html Посольство Кубы во Франции забросали коктейлями Молотова
Посольство Кубы во Франции забросали коктейлями Молотова
Неизвестные напали на посольство Кубы во Франции. Здание забросали коктейлями Молотова, заявил в Twitter министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Он назвал произошедшую атаку терактом.
"Считаю, что правительство США несет ответственность за непрерывные кампании против нашей страны, поощряющие такое поведение и призывы к безнаказанному насилию", - написал дипломат.
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