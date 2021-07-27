Tesla сообщила о чистой квартальной прибыли в размере более $1 млрд

Чистая прибыль производителя электромобилей Tesla во втором квартале текущего года впервые превысила $1 млрд. Выручка компании под предводительством миллиардера Илона Маска при этом выросла практически вдвое, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что в апреле-июне чистая прибыль Tesla составила $1,14 млрд, или же $1,02 в расчете на акцию, против $104 млн, или же $0,10 на акцию, за аналогичный период 2020 года. При этом скорректированная прибыль возросла до $1,45 на акцию с $0,44.

Выручка компании, производящей электромобили, повысилась на 98%, достигнув $11,96 млрд против $6,04 млрд годом ранее.

Следует отметить, что опрошенные FactSet ранее аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,94 на акцию при выручке в $11,51 млрд.