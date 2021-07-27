Европейский ковидный паспорт еще далек от совершенства

Прошло более трех недель с момента вступления в силу сертификата для поездок по Евросоюзу. Он удостоверяет отсутствие у его предъявителя коронавируса. Проверка этого ковидного паспорта в целом налажена на пунктах пересечения границ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в брюссельском международном аэропорту туристы постепенно привыкают к новой системе:

"Мы всё оформили с помощью компьютера и, кажется, справились, хотя соблюдать эти правила сложновато. Но всё должно быть хорошо".

"У нас были проблемы с авиакомпаниями. Рейсы постоянно отменялись. День за днём нам приходилось переносить наш отпуск. Это было труднее всего".

Проездной сертификат для всех членов ЕС - единого образца, в него заносятся отметки о прививке вакцинами, которые признаются в Евросоюзе. Но не везде этот документ даёт полную свободу передвижения. Так, Германия восстановила карантин для части прибывающих. Не дает желаемых результатов греческий эксперимент с островами, чистыми от инфекции. Многие страны продолжают настаивать на заполнении пассажирами подробной анкеты. Всё это усугубляет неопределенность для авиакомпаний. Их интересы представляет организация AIRE, которой руководит Майкл Харрингтон:

"Где у нас действительно огромные проблемы, так это с проверкой сертификатов. Она находится в национальной компетенции, и каждое государство разработало собственный протокол. Мы провели быстрый опрос и выяснили, что в 30 странах существует 15 различных способов проверки этих сертификатов".

В Европарламенте считают, что страны-члены мало обмениваются информацией об использовании сертификата, оставляют бреши в обороне от новых штаммов Covid-19, зачастую дублируют работу друг друга. Испанский депутат Пабло Ариас Эчеверра предупреждает, что допущенные ошибки могут иметь серьёзные последствия:

"Недостаток координации создаёт одну из главных проблем, с которыми столкнулся Европейский Союз в попытках уберечь экономику от воздействия пандемии. Если бы у нас было больше взаимодействия с самого начала, нам, вероятно, удалось бы минимизировать этот эффект для многих отраслей. Европейские страны стали восстанавливать границы между собой и потеряли много времени прежде, чем начали объединять усилия в борьбе с коронавирусом. Важно, что Еврокомиссия взяла это под свой контроль. Теперь Европарламенту и странам-членам нужно тоже осознать, что такое сотрудничество имеет фундаментальное значение ".

С появлением дельта-варианта и увеличением заболеваемости на многих территориях некоторые страны снова меняют свой подход к сдерживанию распространения инфекции. Результаты - это продолжающееся замешательство среди граждан, которые опасаются за свой отдых, а также недовольство индустрии путешествий, где миллионы рабочих мест находятся под угрозой.