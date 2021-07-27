В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 357 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 357 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 89479.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразился 34951 человек, число инфицированных достигло 3 758 197.