Стало известно о пострадавших от взрыва на химзаводе в Германии

Во взрыве химзавода в немецком Леверкузене пострадали рабочие. По меньшей мере двое из них получили серьезные ранения, пятерых рабочих пока не могут найти. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте химико-фармацевтической компании-оператора Сurrenta, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Раненые находятся в медицинских учреждениях, им оказывают помощь. На месте взрыва работают спасатели, замеряется уровень загрязнения воздуха. Включены аварийные сирены и предупреждения для местных жителей, им предписали закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры.