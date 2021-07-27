Прорыв в лечении диабета: 100 лет открытию инсулина

27 июля 1921 года канадский физиолог и студент-медик Чарльз Бест выделили из поджелудочных желёз телят вещество, снижающее уровень сахара в крови, и ввели его собаке, котрая страдала диабетом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс

Мир узнал о том, что заболевание, которое считали смертельным, можно победить.

Открытие, спасшее жизни миллионов людей, встало в один ряд с изобретением антибиоков и препаратов для лечения окнологии.

А его авторы получили Нобелевскую премию.