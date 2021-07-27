https://news.day.az/world/1365154.html Прорыв в лечении диабета: 100 лет открытию инсулина - ВИДЕО
Прорыв в лечении диабета: 100 лет открытию инсулина - ВИДЕО
27 июля 1921 года канадский физиолог и студент-медик Чарльз Бест выделили из поджелудочных желёз телят вещество, снижающее уровень сахара в крови, и ввели его собаке, котрая страдала диабетом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс
Мир узнал о том, что заболевание, которое считали смертельным, можно победить.
Открытие, спасшее жизни миллионов людей, встало в один ряд с изобретением антибиоков и препаратов для лечения окнологии.
А его авторы получили Нобелевскую премию.
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