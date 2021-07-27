В России борются с лесными пожарами

Волонтеров, борющихся с пожарами в лесах Якутии, порой сложно разглядеть из-за клубящегося дыма. Но вместе со спасателями и пожарными, с лопатами и шлангами воды в руках, тушить пожары выходят и они, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Сейчас в республике горит больше миллиона гектаров леса. Особенно сильно пострадал Горный район к западу от Якутска. Когда стало ясно, что сил МЧС, чтобы потушить огонь, не хватает, Иван Никифоров взял отпуск на работе и записался в волонтеры.

"Я думаю, что нужно участвовать как доброволец, потому что горит наша республика, наша общая земля, наши леса, которые достанутся нашим детям и внукам", - рассказал волонтер Иван Никифоров.

Волонтеры копают противопожарные канавы, рубят деревья и заливают огонь водой. Аномально жаркая и сухая погода, которая стоит в регионе, и проходящие грозовые фронты осложняют борьбу с возгораниями.

"Сейчас еще рано говорить, будет ли этот год рекордным, но можно сказать, что трехлетие - совершенно точно рекордное. Это говорит о том, что климат серьезно меняется. Эти сухие жаркие годы не являются причиной пожаров, они являются причиной распространения пожаров на большие площади", - считает руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаил Крейндлин.

Площадь горения настолько большая, что, как сообщают в "Авиалесоохране", 55% пожаров вообще не тушат. Причина - нехватка финансирования и, как следствие, денег на покупку и обслуживание самолетов, наземной техники и наём людей. Местные власти жалуются на урезание бюджета и сообщают, что лимит средств на тушение пожаров в этом году был израсходован уже к 7 июля.

"Виной тому - действующий Лесной кодекс, согласно которому было сокращено количество лесничих, количество лесоавиаохраны. Я сам лично помню, когда в каждом районе было подразделение лесоавиаохраны, когда 15-20 парашютистов постоянно там находились, постоянно делали облеты и при малейшем появлении пожара - тушили", - говорит депутат Госдумы из Якутии Федот Тумусов.

Из-за пожаров в республике сильно ухудшилось качество воздуха. Так, например, во вторник, Роспотребнадзор зафиксировал в Якутске превышение нормы химических веществ более чем в два раза.