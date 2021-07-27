Опознана последняя жертва обрушения многоквартирного дома во Флориде

Останки Эстель Хедаи были найдены спустя месяц после обрушения многоквартирного дома во Флориде, об этом сообщает New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, число погибших возросло до 98.

С момента обрушения женщина считалась пропавшей без вести. По словам ее брата Айки Хедая, он получил сообщение от полиции Нью-Йорка о том, что тело Эстель опознано.

Как сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, полиция продолжает тщательно просматривать миллионы фунтов мусора в поисках останков и личных вещей.

Жилой дом в городе Сёрфсайд обрушился 24 июня. В нем находилось 135 квартир. Сообщалось, что здание построили около 40 лет назад.

Точные причины обрушения 12-этажной высотки до сих пор не названы. При этом в 2018 году техническая проверка выявила ошибку при проектировании комплека. По словам одного из инженеров, проблема была в основании бассейна, который располагался рядом со зданием, и в трещинах несущих колонн. Тогда же стало известно, что жители готовились к ремонту за $15 млн.

Фото: Global Look Press