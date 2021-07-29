https://news.day.az/world/1365412.html В Париже ограбили ювелирный магазин на два миллиона евро
В Париже ограбили ювелирный магазин на два миллиона евро
Злоумышленник ограбил известный ювелирный дом Chaumet в Париже на два миллиона евро.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Parisien.
Согласно изданию, ограбление произошло ближе к вечеру. Вооруженный неизвестный забрал ювелирные украшения и скрылся на скутере. По предварительным подсчетам, украденные изделия стоят два миллиона евро.
Отмечается, что полицейская бригада по борьбе с бандитизмом занимается расследованием этого дела.
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