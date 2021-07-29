В Париже ограбили ювелирный магазин на два миллиона евро

Злоумышленник ограбил известный ювелирный дом Chaumet в Париже на два миллиона евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Parisien.

Согласно изданию, ограбление произошло ближе к вечеру. Вооруженный неизвестный забрал ювелирные украшения и скрылся на скутере. По предварительным подсчетам, украденные изделия стоят два миллиона евро.

Отмечается, что полицейская бригада по борьбе с бандитизмом занимается расследованием этого дела.