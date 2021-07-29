Во Франции одобрили вакцину от коронавируса Moderna для детей старше 12 лет

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) разрешил применение вакцины американской компании Moderna среди детей старше 12 лет.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте регулятора.

Регулятор отмечает, что соответствующее решение уже приняло Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Однако ввиду малого количества испытуемых HAS отмечает, что предстоит еще убедиться в том, насколько данная вакцина предохраняет от осложнений вроде синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков с COVID-19 (PIMS), а также от передачи заболевания и его бессимптомных форм. Несмотря на "отсутствие некоторых данных ввиду продолжающихся испытаний или отсутствия определенных критериев в протоколах", специалисты пришли к выводу, что "преимущества перевешивают риски", особенно для подростков с повышенным риском развития тяжелой формы COVID-19.