В Турции началось расследование причин возникновения лесных пожаров

Власти Турции начали вести расследование причин возникновения лесных пожаров в Анталии, сообщил глава департамента коммуникаций администрации президента государства Фахреттин Алтун. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Начато всестороннее расследование причин возгорания. Ответственные за попытки причинить вред нашей природе и лесам в ближайшее время ответят за это. Мы молимся за героев, сражающихся с пожарами. Все возможности нашей страны мобилизованы для борьбы с бедствием", - написал он.