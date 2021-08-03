Модель требует 10 млн за сломанную во время удаления зуба челюсть

Во Владивостоке модель и по совместительству психолог обвиняет стоматологическую клинику в том, что во время удаления зуба мудрости ей сломали челюсть. Причем неладное девушка заподозрила сразу, но врачи ей говорили - все так и должно быть. В итоге, по словам пострадавшей, она потеряла работу и трудоспособность. Перелом отразился на всем организме. В качестве компенсации морального вреда она хочет получить от клиники 10 млн рублей и уже готовится идти в суд, ведь директор стоматологии не собирается выплачивать ни копейки. С жертвой дантистов встретились журналисты РЕН-ТВ.

Как передает Day.Az, Дарья Семукова теперь с опаской смотрит в зеркало и до конца не верит, что все почти вернулось в норму. Полгода назад она обратилась в стоматологию с острой болью. Ей вырвали зуб, но странные ощущения и отек все не проходили. Опубликованное видео она сняла на 4-й день.

"Костная часть челюсти - не десна, не зубы сами, а вот именно кости... тут хрипит, хрустит что-то, и очень сильно больно", - рассказала она.

Самые страшные подозрения девушки подтвердились. На приеме в частной клинике ей просто сломали челюсть. Перелом хорошо видно на этих снимках, который Дарья сделала за свой счет уже в другом месте.

Она хорошо помнит тот день, когда пришла на прием. Врач слишком долго не могла вытащить больной зуб.

"Она его захватила, надавила, провернула по часовой стрелке. В это время хруст был, адская боль. Я расплакалась, я заорала просто как только могла", - вспоминает Дарья.

На все вопросы девушки о несмыкающейся и перекошенной челюсти был один ответ - "это нормально", якобы после анестезии все пройдет. Но в следующие сутки Дарью ждал настоящие ад - она спала сидя, падала в обморок, а головную боль не могли унять даже самые сильные таблетки. На все жалобы врачи отвечали - мол, это норма. А когда узнали о переломе, предложили только собирать чеки. Лечить пациентку и не собирались.

Модель и психолог, она не смогла работать. На восстановление потратила более 300 тысяч рублей. Продала машину и мотоцикл, чтобы расплатиться с долгами. На новую работу не может устроиться. Говорит - все болит до сих пор, и спустя полгода.

"До сих пор восстанавливают врачи, потому что во время перелома еще сустав слетел, пошла разбалансировка по всему телу - шея, спина, стопа", - сказала модель.

Дарья несколько месяцев старательно собирала чеки за лечение. А предъявив их клинике, получила отписку. Во-первых, стоматология настаивает: перелом челюсти при удалении зуба - это нормально. А во-вторых, заявили, что Дарью, мол, лечили неправильно, поэтому возвращать деньги отказались.

Громкое имя и офисы в самом центре города - именно в такую клинику обратилась Дарья 6 января. Знала ли она тогда, что простое удаление зуба мудрости обернется для нее грандиозными проблемами со здоровьем и долгами почти в полмиллиона рублей?

В главном офисе - абсолютное спокойствие. О пациентке со сломанной челюстью здесь то ли не слышали, то ли не придают этому значения. Увидев журналистов, сообщают, что директор в отпуске.

"Я ничего не знаю. Я еще раз повторяю - я главный бухгалтер", - заявила сотрудница клиники.

"А заместитель у него есть?" - спросили у нее.

"Нет. Он сам, он все сам в одном лице", - ответила она.

На письменные запросы генеральный директор клиники Эдуард Бабакохян отвечать не собирается. Ничего нового сказать не может. От журналистов попросту прячется.

"Вы ошиблись! Вы ошиблись номером", - заявил собеседник журналистам по телефону.

Дарья написала досудебную претензию с требованием возместить ей затраты на лечение, в том числе предстоящее, потерю работоспособности и моральный вред. Всего больше 10 миллионов рублей. После отказа клиники девушка намерена идти в суд.