Из 163 пожаров в Турции потушены 152

Из 163 пожаров в 38 провинциях Турции потушены 152.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Отметив, что в Мугле продолжают полыхать пять пожаров, министр отметил, что сегодня в районе Мармариса температура воздуха зафиксирована на уровне 45,5 градусов: "7 июля 1998 года было зафиксировано 45,3 градусов тепла, тем самым температура воздуха достигла рекордных показателей".

Министр также подчеркнул, что ветреная погода приводит к тому, что потушенный пожар через некоторое время вновь вспыхивает.

Б.Пакдемирли также добавил, что к тушению пожаров привлечены 72 воздушных судна: "В настоящее время в тушении пожаров участвуют 16 самолетов и 51 вертолет".