В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума за три месяца

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 24 832 - это максимальный показатель с 5 мая, он увеличился с начала июля более чем в пять раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться.

"Сегодня сделано 256 163 теста, выявлены 24 832 новых случая COVID-19, умерли 126 человек", - говорится в сообщении.