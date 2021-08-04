https://news.day.az/world/1367232.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 409 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 409 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 409 человек.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает тегеранское бюро АПА со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране достигло 92 194 человек. В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 4 263 человека. Таким образом, число зараженных в стране достигло 4 019 084 человек.
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