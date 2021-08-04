Туристы сняли, как ураган за секунды вырвал десятки деревьев

В Витебской области Беларуси автомобиль с китайскими туристами чуть не завалило вырванными ураганным ветром деревьями. Очевидцы опубликовали видео с места событий, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, как машина едет по дороге, окруженной деревьями. Через некоторое время поднялся ураганный ветер, который вырвал их с корнем.