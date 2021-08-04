Евросоюз окажет помощь европейским странам в борьбе с лесными пожарами

Европейский союз окажет поддержку Италии, Греции, Албании и Северной Македонии в тушении разрушительных пожаров, которые охватили различные регионы Средиземноморья и Западные Балканы. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Европарламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как приводится в заявлении, для помощи пострадавшим районам Италии из Франции отправляются два пожарных самолета. В Грецию из Кипра для помощи в борьбе с пожарами также прибудут два пожарных самолета и группа пожарных для участия в тушении с земли. Чехия и Нидерланды направят в Албанию по одному вертолету, которые окажут поддержку местным спасательным бригадам в тушении пожаров в труднодоступных районах республики. Кроме того 45 словенских пожарных будут участвовать в спасательных операциях на территории Северной Македонии, где также в ряде регионов страны бушуют пожары.

"Мы работаем круглосуточно, чтобы оказывать помощь в то время когда по всей Европе бушуют пожары. Я благодарю Кипр, Чехию, Францию, Словению и Нидерланды за быструю мобилизацию пожарных самолетов, вертолетов и группы пожарных для оказания помощи тем странам, которые сильно пострадали от лесных пожаров", - сообщил еврокомиссар по урегулированию кризисов Янез Ленарчич. Он также подчеркнул, что "это отличный пример солидарности ЕС в трудные времена".

Ранее Евросоюз приступил к оптимизации своей экономики для подготовки к возможным системным природным катастрофам, вызванным глобальным изменением климата. Еврокомиссия разработала специальный регламент по повышению надежности объектов инфраструктуры и энергетики в ЕС.

Новые требования предусматривают повышение надежности автомобильных и железнодорожных мостов и туннелей, защищенности транспортных магистралей, электростанций и линий электропередач от наводнений, ураганов, засухи и других видов природных катаклизмов. В частности, расширены требования по разбросу температур и ветровому давлению, которые должны выдерживать эти объекты.