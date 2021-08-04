У ВОЗ нет конкретной цифры для определения коллективного иммунитета от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не может сказать, какая доля населения должна быть вакцинирована, чтобы добиться коллективного иммунитета от коронавируса на глобальном уровне. Об этом заявила в среду на брифинге руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По коронавирусу мы не знаем цифры, - сказала она. - Мы не знаем, сколько должно быть вакцинировано людей, чтобы те, кто не был вакцинирован, были защищены".
По словам эксперта, в этой ситуации играет роль много различных элементов, в том числе новые варианты, которые являются более заразными.
"Однако в любом случае уровень вакцинации должен быть высоким, - подчеркнула О'Брайен. - Поэтому программы вакцинации необходимо двигать вперед. Есть задача по достижению охвата в 10% в каждой стране к концу сентября, в 40% - к концу года и в 70% - к середине 2022 года". "На этом нам сейчас и нужно сконцентрироваться, - уверена она. - Нужно увеличивать охват вакцинацией, а уже потом мы можем начать говорить о коллективном иммунитете".
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