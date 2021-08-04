США выделят около $100 млн на гуманитарную помощь Ливану

Соединенные Штаты выделят почти $100 млн на гуманитарную помощь Ливану, заявил в среду американский президент Джо Байден, выступая на третьей международной спонсорской конференции в поддержку населения Ливана. Видеозапись его обращения разместил на своем канале в YouTube Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я объявляю о новой гуманитарной помощи почти на $100 млн. Это сверх $560 млн в виде гуманитарной помощи, выделенных США Ливану за последние два года. Я призываю своих коллег [из других стран] <...> активизировать поддержку ливанскому народу", - сказал Байден.