Франция заплатит штраф за грязный воздух

Экологи выиграли суд против государства Франция. В частности, Государственный совет, высший орган административного правосудия Франции, оштрафовал государство на 10 миллионов евро за неспособность улучшить качество воздуха в нескольких районах страны. Об этом в среду, 4 августа, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Шаги, предпринятые правительством, недостаточны для того, чтобы считать решение суда от 2017 года исполненным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году Совет постановил, что правительство не выполнило постановление суда от 2017 года об ограничении уровней загрязнения воздуха, и дал ему шесть месяцев на принятие корректирующих мер или наложение штрафа в размере 10 миллионов евро каждые шесть месяцев до тех пор, пока качество воздуха не улучшится.

Также суд заявил, что он снова рассмотрит уровни загрязнения воздуха в начале 2022 года и может наложить еще один штраф, который может быть "выше или ниже" нынешнего, в зависимости от результата.

Истцами в этом многолетнем процессе выступили экологические организации Amis de la Terre и Greenpeace, обвиняющие правительство в неспособности добиться снижения вредных выбросов до пороговых значений в мегаполисах.