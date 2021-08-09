Facebook обвинили в дезинформации о мировой проблеме

Компанию Facebook, представляющую одноименную крупнейшую в мире социальную сеть, обвинили в дезинформации пользователей об угрозе глобального потепления. На платформе распространялась реклама компаний, которые являются одними из главных загрязнителей природы, указано в отчете британской аналитической организации InfluenceMap, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании указано, что за 2020 год Facebook разместила у себя более 25 тысяч объявлений, которые способствовали повышению престижа и узнаваемости компаний нефтяной и газовой отрасли. Тем самым, подчеркивают аналитики, социальная сеть заработала около 9,5 миллионов долларов на ложных сведениях о проблемах, связанных с изменением климата.

"Facebook публично поддерживает меры по борьбе с глобальным потеплением, но позволяет использовать свою платформу для распространения пропаганды ископаемого топлива. Компания не соблюдает существующую рекламную политику и отрицает необходимость принятия срочных мер в мировой проблеме", - говорится в отчете.

По данным представителей InfluenceMap, провокационные объявления в социальной сети набрали более 431 миллиона просмотров. Среди предприятий, которые вели свою рекламную кампанию на Facebook, заметили одно из крупнейших в мире нефтяных предприятий - американскую корпорацию ExxonMobil, потратившую на продвижение в интернете около пяти миллионов долларов.

Среди прошлогодних публикаций на Facebook аналитики также обнаружили 6782 объявления энергетической отрасли, в которых указано, что природный газ является чистым или низкоуглеродным топливом, что противоречит выводам большинства исследований мирового сообщества ученых-экологов.

Представители Facebook прокоментировали ситуацию журналистам Guardian, отметив, что отклонили ряд предложений о рекламе компаний, которые используют ископаемое топливо.

"Мы не пропускаем рекламу, когда один из наших партнеров по проверке фактов оценивает ее как ложную или вводящую в заблуждение, и принимаем меры против страниц, групп, учетных записей и сайтов, которые были неоднократно замечены в распространении ложного контента", - ответили на отчет ExxonMobil представители Facebook.