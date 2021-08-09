Мир оказался под угрозой исчезновения морепродуктов

Резкое ухудшение эпидемиологической обстановки во Вьетнаме грозит миру исчезновением морепродуктов. Ожидаются серьезные перебои в экспорте товара на ключевые рынки, включая США, Китай и Южную Корею. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Количество случаев заражения превысило 166 тысяч по сравнению с 4500 в конце июня. Власти ввели строгий режим самоизоляции для всех жителей страны. Кроме этого, правительство потребовало от производителей морепродуктов обеспечить своим работникам проживание на производстве, чего фирмы сделать не смогли из-за слишком высоких затрат.

Эти суровые меры нанесли серьезный ущерб индустрии. Около 70 процентов компаний на юге приостановили свою деятельность, а производство уже снизилось на 50 процентов по сравнению с допандемийным уровнем и, по оценкам производителей, может упасть еще на 30 процентов.

Также из-за ограничений некому выращивать и собирать урожай, предназначенный для зарубежных рынков. По данным министерства сельского хозяйства Вьетнама, экспорт фруктов и овощей упадет на 30 процентов, поскольку все силы южного Вьетнама, где сосредоточена большая часть производства, брошена на борьбу с самой смертоносной вспышкой коронавируса. Власти в дельте Меконга, регионе, который называют "Рисовой чашей" Вьетнама, даже прибегли к помощи военных для сбора урожая риса.

По требованию министерства, все сельскохозяйственные рабочие должны вакцинироваться, чтобы справиться с перебоями экспорта. В настоящее время привито около 40 процентов. Во всей стране с населением в 98 миллионов привито менее одного процента жителей.