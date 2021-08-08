В Австралии открывают первый в мире центр лечения психоделиками

В австралийском Мельбурне открывают первый в мире исследовательский центр психоделической терапии. Об этом сообщил журнал Mixмag, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в учреждении будут изучать новые методы лечения психических расстройств с помощью психоактивных растений, галлюциногенных грибов, MDMA и других веществ.

Pschae Institute будет работать на некоммерческой основе. В его создании участвовали специалисты из Университетской клиники Цюриха, Королевского колледжа Лондона и Университета Торонто.

Как подчеркнул один из руководителей центра Дэниэл Перкинс, сотрудники Pschae Institute сосредоточатся на поиске научных и клинических доказательствах безопасности использования психоделиков в терапии, чтобы в конечном итоге добиться их регистрации.

Ученый также констатировал, что на сегодняшний день многие люди с психическими расстройствами ищут психоделики на черном рынке или летят в такие страны, как Перу, чтобы использовать их в неклинических условиях.