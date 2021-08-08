«Банкир миллиардеров» сам стал миллиардером

Инвестиционный банкир Байрон Тротт, который был советником богатейших семей мира, сколотил состояние и стал миллиардером, как его клиенты. Об истории банкира пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Состояние Тротта оценивается в 3,6 миллиарда долларов. Его частная инвестиционная компания BDT Capital Partners управляет активами на 28 миллиардов долларов. В ней работают 157 человек, офисы компании расположены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Далласе, Лондоне, Франкфурте и других городах. 62-летний Тротт не любит, когда его называют "банкиром миллиардеров".

Инвестор сделал себе имя в 2004 году на успешных сделках для холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. После одной из них Баффет похвалил Тротта перед инвесторами. "Он понимает Berkshire намного лучше, чем любой инвестиционный банкир, с которым мы разговаривали, и полностью заслуживает свой гонорар, хотя мне и тяжело это признавать", - писал Баффет. В 2008 году под руководством Тротта состоялась одна из самых важных сделок в истории Уолл-стрит. В разгар финансового кризиса Berkshire вложила пять миллиардов долларов в инвестиционный банк Goldman Sachs, увеличив его капитал и восстановив доверие на рынке. Баффет пошел на это, хотя не любил инвестировать в банки.