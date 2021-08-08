https://news.day.az/world/1368234.html В премьер-министра Чехии бросили яйцо - ВИДЕО
В премьер-министра Чехии бросили яйцо - ВИДЕО
В Чехии в премьер-министра Андрея Бабиша бросили яйцо.
Как передает Day.Az, видеоролик произошедшего опубликовали в соцсетях.
Брошенный "снаряд" испачкал одежду Бабиша и нескольких стоявших рядом людей.
Инцидент случился в поселке Пругонице, в котором проживает глава чешского правительства.
Нападение случилось в тот момент, когда он подписывал свои книги. Активисты устроили неподалеку митинг, требуя отмены ковид-ограничений и вакцинации от COVID-19. В ходе акции протеста звучали оскорбления в адрес премьер-министра. Потом один из протестующих бросил в Бабиша яйцо.
Охрана быстро увела премьера в помещение ресторана, расположенного неподалеку.
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