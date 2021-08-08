В Анталии прошли проливные дожди

В районе Манавгат (провинция Анталия), где до сих пор продолжаются работы по борьбе с огнем, прошел ливень.

Как передает Day.Az, об этом сообщает DHA.

"После пожара в Манавгате, которую взяли под контроль в Анталии, пока продолжались работы по охлаждению, около 17.00 прошел ливень", - сообщает информагентство.

Дождь длился около 20 минут. Природное явление вызвало радость среди спасателей, населения и волонтеров, которые помогали в борьбе с огнем.

В других районах провинции большинство пожаров взяты под контроль, продолжаются охладительные работы.

По последним данным министерства сельского и лесного хозяйства Турции, в стране с 28 июля были зафиксированы 225 пожаров, на данный момент 220 из них потушены или взяты под контроль. Пожарные продолжают тушение 5 возгораний. Особые усилия в борьбе с огнем приложили в районах, где пожары угрожали ТЭС и туристическим объектам.