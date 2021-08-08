Сильные лесные пожары в Калифорнии

Спасатели ведут поиск по меньшей мере восьми человек, чья судьба остается неизвестной из-за лесных пожаров, бушующих на западе США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении офиса шерифа округа Плумас.

"Мы получили сообщения о пропаже восьми человек", - говорится в документе. По меньшей мере пятеро из них являются жителями города Гринвилл, который был почти полностью уничтожен в результате пожара "Дикси", ставшего третьим по площади горения за все время наблюдений в штате. По данным управления лесных ресурсов и противопожарной охраны Калифорнии, "Дикси" по состоянию на субботу полыхает на территории более 180 тыс. га.

Помимо "Дикси", в Калифорнии зафиксированы еще 10 крупных пожаров. По данным местных властей, с огнем борются порядка 8,5 тыс. пожарных. Эвакуированы более 16 тыс. человек, информации о погибших не поступало.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, сейчас на западе страны огнем охвачена территория площадью более 881 тысячи га. В 14 штатах зафиксировано 107 крупных очагов. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штатах Калифорния, Орегон, Монтана, Айдахо. С начала года общая площадь пожаров на западе страны превысила 1,4 млн га.