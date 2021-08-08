В Греции удалось ограничить пожар в центральной области Аттика

Природный пожар в центральной греческой области Аттика удалось ограничить.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на внеочередном брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий в кризисных ситуациях.

"Приложив титанические усилия минувшей ночью и в течение всего дня сегодня, люди, которые сражались с несколькими фронтами огня, сумели на данный момент ограничить пожар в Аттике", - сказал Хардалиас. Он сообщил, что на оперативном совещании под руководством государственного министра Йоргоса Герапетритиса принято решение следить за ситуацией в течение всей ночи в районах Аттики, где пожар затихает.

"Мы продолжаем вести крупную битву с огнем на [острове] Эвбее, в [области] Илия (Элида) и других районах, где огонь еще не взят под контроль", - сказал замминистра, отметив, что в течение ночи усилия будут продолжаться с неослабевающей интенсивностью. Хардалиас также процитировал заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о том, что возмещение ущерба всем пострадавшим будет первым политическим приоритетом правительства и все территории, где сгорели леса, будут считаться подлежащими для лесопосадок.

"На Эвбее битва с огнем будет продолжаться всю ночь. Пожар там создал два фронта. В южной части острова ситуация стабильная, мы постоянно пытаемся ее улучшить, в то время как в северной части ситуация остается крайне сложной", - сказал Хардалиас. Он отметил, что силы пожарных на острове были усилены и в настоящее время там действуют 475 человек с пожарной техникой, а также 35 пеших пожарных подразделений, которые были усилены через Европейский механизм гражданской защиты пожарными из Румынии и Украины. До позднего вечера воду на очаги огня сбрасывали восемь вертолетов и девять пожарных самолетов, в том числе самолеты, предоставленные Швецией, а также российский самолет-амфибия Бе-200.

Силы береговой охраны и военно-морских сил находятся в состоянии готовности к новой эвакуации жителей Эвбеи, если потребуется, сказал замминистра. По сообщению телеканала "ЭРТ-1", на паромах с побережья поселка Лимни на Эвбее в субботу вечером были перевезены в безопасный район на острове более тысячи местных жителей, которые оказались в огненной ловушке, так как пламя подступало к поселку с разных сторон.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов, что привело к появлению десятков лесных пожаров. В ряде мест, как предполагают, причинами возгорания были поджоги. В субботу температура воздуха днем упала до 32-34 градусов, однако с понедельника на несколько дней в страну возвращается 40-градусная жара.