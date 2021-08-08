Во Франции обстреляли полицейских

Во французском городе Сент-Этьен 19-летний парень открыл огонь по правоохранителям, которые прибыли на вызов. Полицейские не пострадали, но ранили стрелка, он госпитализирован. Об этом в субботу, 7 августа, сообщила радиостанция France Bleu, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По ее данным, во второй половине субботы в полицию поступило сообщение, что два человека выдают себя за правоохранителей. Они останавливали и обыскивали прохожих.

Прибыв на вызов, полицейские пытались задержать правонарушителей, однако один из них открыл стрельбу по стражам порядка. После этого он попытался пешком сбежать от правоохранителей, тогда как его подельник скрылся на легковом авто.

Правоохранители открыли ответный огонь, в результате чего стрелок получил ранения в живот и ногу. Злоумышленник госпитализирован. При этом никто из правоохранителей не пострадал.

Второго мужчину также задержали. Его автомобиль остановили на выезде из города.

По факту инцидента начато расследование.