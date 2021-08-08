США сообщили об ускорении распространения коронавируса в стране

Медицинские власти США сообщили, что за субботу в стране выявлено более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что, по их мнению, вызвано высокой степенью передачи "дельта"-варианта вируса и низкими показателями вакцинации на юге, сообщило агентство Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Чиновники из системы здравоохранения Соединенных Штатов предупредили, что рост числа случаев заболевания и летальных исходов продолжит расти, если темпы вакцинации не будут увеличены, отмечает агентство.

К настоящему моменту в стране полностью вакцинированы 50% жителей, более 70% взрослых получили, по крайней мере, одну из доз вакцины, говорится в сообщении.