https://news.day.az/world/1368262.html Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие и раненые - ФОТО
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие и раненые - ФОТО
В Турции перевернулся пассажирский автобус, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в провинции Балыкесир.
В результате ДТП погибли 14 человек, 18 человек получили ранения.
Все пострадавшие были госпитализированы. Их лечение продолжается в пяти различных больницах провинции.
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