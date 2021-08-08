В Узбекистане создали пушку, убивающую COVID-19 и другие инфекции

Сегодня в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ташкента прошла презентация антивирусной технологии отечественного производства. Автор разработки и исследователи отмечают, что она может стать решением в борьбе с COVID-19 и многими другими инфекционными заболеваниями, передает Day.Az со ссылкой на Podrobno.uz.

Технология была представлена в виде небольшого прибора под названием BioGenetic, предназначенного для обеззараживания воздушной среды от различных бактерий и вирусов, в частности, COVID-19. Аппарат генерирует электроны, которые насыщают воздух в пространстве, находя вирусы, бактерии, микробы и уничтожая их РНК.

По словам автора технологии, инженера Олима Юсупова, технология позволяет как проводить профилактику, так и лечить различные заболевания - туберкулез, гепатит, COVID-19 и другие болезни инфекционного характера, передающихся воздушно-капельным и контактным путем.

Как отмечает изобретатель, прибор был разработан еще до пандемии коронавируса. Первоначально конструкция была размером с рекламный щит и создавалась для борьбы с инфекционными заболеваниями в масштабах целого города, района, республики. Большим подспорьем в деле разработки стал конкурс по экологическим установкам, проведенный Министерством инновационного развития.

Через какое-то время технологию применили против коронавируса, в частности его британского и африканского штаммов. Результаты впечатлили. Побочных эффектов применения технологии при этом выявлено не было. В целом за полтора года было проведено множество лабораторных и клинических испытаний на базе различных лабораторий бактериологии и вирусологии, санитарии и гигиены, Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, Научно-исследовательского института гематологии при Минздраве, Ташкентского научно-исследовательского института вакцин и сывороток, Центров COVID-19 в Чиланзарском, Учтепинском и Юнусабадском районах, больниц "Зангиота - 1" и "Зангиота - 2".