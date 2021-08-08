https://news.day.az/world/1368274.html В Украине пассажирский поезд сошел с рельсов
В Украине пассажирский поезд сошел с рельсов
Локомотив и первый вагон пассажирского поезда сошли с рельсов под Тернополем в Украине. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" ("Украинская железная дорога") в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры, направлявшиеся из Рахива в Киев, пересели на другие поезда. На место происшествия прибыла специальная комиссия.
Причины инцидента выясняются.
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