В Украине пассажирский поезд сошел с рельсов

Локомотив и первый вагон пассажирского поезда сошли с рельсов под Тернополем в Украине. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" ("Украинская железная дорога") в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры, направлявшиеся из Рахива в Киев, пересели на другие поезда. На место происшествия прибыла специальная комиссия.

Причины инцидента выясняются.