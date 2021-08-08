https://news.day.az/world/1368280.html Премьер Японии и губернатор Токио удостоятся Олимпийского ордена
Премьер Японии и губернатор Токио удостоятся Олимпийского ордена
Международный олимпийский комитет (МОК) намерен наградить премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу и губернатора Токио Юрико Коикэ золотыми Олимпийскими орденами - высшим орденом МОК, присуждаемым за особые заслуги перед олимпийским движением, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
О соответствующем решении объявил президент МОК Томас Бах на проходящей в воскресенье в Токио сессии организации.
Летние Олимпийские игры завершатся в Токио 8 августа.
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