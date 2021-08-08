Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале выросла до $25,5 млрд

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам второго квартала 2021 года составила $25,5 млрд против $6,6 млрд годом ранее, следует из сообщения компании. Таким образом, показатель вырос в 3,9 раза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В компании рост доходов объяснили улучшением мировой конъюнктуры, восстановлением роста спроса на нефть, ослаблением ограничительных мер благодаря массовой вакцинации от коронавируса. Дивиденды Saudi Aramco по итогам второго квартала составят $18,8 млрд.

За полугодие компания получила чистую прибыль в размере $47,2 млрд против $23,2 млрд годом ранее.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за второй квартал составил $22,6 млрд, увеличившись более чем в три раза год к году. Объем капитальных затрат (capex) компании после оптимизации составил $7,5 млрд, повысившись на 20% год к году.

Средний уровень добычи по итогам квартала в компании составил 11,7 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента.