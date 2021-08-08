В Грузии за сутки выявили более 3000 заражений коронавирусом

В Грузии за минувшие сутки выявлено 3344 новых случая коронавируса, выздоровели 3376 пациентов, от коронавируса умерло 30 человек, сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает 1tv.ge.

За 24 часа в стране было проведено 27 969 тестов на коронавирус, в том числе 15 318 экспресс-тестов на антигены и 12 651 ПЦР-тест.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 11,96%, за последние 14 дней - 8,62%, за последние семь дней - 9,64%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 447 913 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 400 616 инфицированных и скончались 6084 человека.

Всего вакцинировано 626 343 человека, за сутки привились 19 355 человек.

В режиме карантина находятся 42 человека, в стационарах - 6 511 человек и 2533 человека в клинических гостиницах.