Калифорния: пожар "Дикси" не отступает

Стихия не отступает на севере Калифорнии. Масштабный лесной пожар "Дикси" по площади горения стал третьим за все время наблюдений в штате и превысил по размерам территорию города Нью-Йорк, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Губернатор Гэвин Ньюсом сообщил, что администрация Калифорнии добилась у федерального правительства выделения дополнительных средств на борьбу с огнем.

Тысячи людей эвакуированы. В округе Плумас полностью уничтожен город Гринвил. Распространению огня способствуют сильный ветер и засуха. В зоне риска находятся 14 тысяч зданий в районе горного массива Сеьрра-Невада.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара "Дикси" могло стать падение дерева на линию электропередачи. Проводится расследование.

В Калифорнии зафиксированы около 10 крупных пожаров.