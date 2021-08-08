В Израиле вновь стало обязательным ношение масок при скоплении людей на улице

Дополнительные ограничения, направленные на предотвращение дальнейшего распространения новых штаммов коронавируса, вступили в воскресенье в силу в Израиле, ношение защитных масок стало обязательным при скоплении более 100 человек даже на открытом воздухе. Об этом сообщает газета The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее решение израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом приняла в середине этой недели из-за роста числа инфицированных. Кроме того, министры постановили, что с 20 августа доступ в заведения и на мероприятия вне зависимости от числа участников будет разрешен только вакцинированным, переболевшим или имеющим отрицательный результат теста на коронавирус. Комиссия также решила усилить контроль за нарушителями карантина и выполнением требования о ношении масок в соответствии с предписаниями. За отсутствие маски предусмотрен штраф в размере 500 шекелей.

В соответствии с решением комиссии с 8 августа начинается также перевод 50% сотрудников государственного сектора на удаленную работу, а частным предприятиям с этого дня указано готовиться к такому шагу. Кроме того, министры рекомендовали израильтянам "перестать пожимать руки, обниматься и целоваться, а также избегать любых ненужных собраний в закрытых помещениях", а лицам в возрасте 60 лет и старше - "избегать собраний и любых встреч с невакцинированными людьми в помещениях".

С 1 июня в Израиле были сняты все карантинные ограничения, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях, которое было отменено 15 июня и вновь введено 25 июня в связи с ростом числа заразившихся. 3 августа врачи впервые с начала марта 2021 года за сутки выявили в Израиле 3 818 инфицированных коронавирусом, за последние 24 часа этот показатель составил 2 886.

Вакцинация израильтян препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,8 млн человек, вторую - 5,4 млн, что составляет соответственно более 63% и 57% от общей численности населения страны (9,3 млн человек).