В Индонезии начал извергаться вулкан Мерапи

В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи. Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 8 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что сегодня утром из кратера вулкана поднялся огромный столб пепла, который накрыл несколько населенных пунктов. По меньшей мере семь раз наблюдалось извержение лавы из вулкана.

Власти попросили жителей, проживающих в радиусе 5 километров от вулкана, покинуть свои дома.

Пока нет информации о пострадавших в результате стихийного бедствия.