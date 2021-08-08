https://news.day.az/world/1368335.html В Иране за сутки от коронавируса скончалось более 500 человек
В Иране за сутки от коронавируса скончалось более 500 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 542 человека.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az.
Таким образом, число умерших от COVID-19 в Иране возросло до 94 015.
За последние 24 часа в стране коронавирусом заразились 39 619 человек. Общее число заражений достигло 4 158 729, состояние 6 462 заболевших оценивается как тяжелое.
До сегодняшнего дня в Иране было проведено 26,4 миллиона тестов на выявление коронавируса.
Всего в стране применено 15,6 миллиона доз вакцины от коронавируса.
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