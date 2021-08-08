https://news.day.az/world/1368347.html В Париже не смогли поднять олимпийский флаг на Эйфелевой башне - из-за погоды
В Париже не смогли поднять олимпийский флаг на Эйфелевой башне - из-за погоды
Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже не смог поднять в воскресенье олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба оргкомитета.
Вместо этого в телетрансляции закрытия Олимпиады в Токио показали репетицию поднятия флага, снятую 8 июня.
Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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