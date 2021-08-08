В Грузии вводят новые ограничения из-за пандемии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили анонсировал введение новых ковид-регуляций в преддверии выборов в местные органы власти. Об этом он заявил журналистам сегодня, после получения первой дозы прививки от коронавируса, передает Грузия Онлайн.

По словам премьера, вопрос будет обсуждаться 9 августа на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19. При этом он подчеркнул, что о тотальной блокировке и мерах, которые могут негативно повлиять на экономику, речи не идет. Говорить будут о целесообразности введения таких правил, как ношение масок на открытом пространстве, ограничение массовых собраний и обязательное прохождение ПЦР-теста в ряде случаев.

"Мы входим в активную избирательную фазу. Мы должны учитывать, что проведем выборы по определенному стандарту", - сказал Гарибашвили.

Читайте также: Премьер Грузии принял участие в массовом застолье в разгар эпидемии коронавируса

По словам премьера, только так можно будет обеспечить "выборы высокого стандарта".

"Я также выступил с инициативой предложить ЦИК как можно скорее провести вакцинацию всех членов комиссии. Мы также хотим предложить это всем кандидатам и, в целом, всем, кто подключен к этим выборах, чтобы провести безопасные от коронавируса выборы высокого стандарта", - сказал он.