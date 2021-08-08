https://news.day.az/world/1368362.html В Турции потушили пожар в аэропорту Даламан
В Турции потушили пожар в аэропорту Даламан
Пожарным удалось потушить лесной пожар, который начался в воскресенье возле международного аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.
Ранее турецкий гостелеканал ТРТ сообщил, что лесной пожар возник в воскресенье неподалеку от международного аэропорта Даламан на юго-западе страны.
Загорелся лесной массив, расположенный где-то в 400-500 метрах от взлетно-посадочной полосы. Из здания терминала аэропорта видно пламя и большой столб дыма. Насколько мы поняли, несмотря на пожар, на работу аэропорта это никак не повлияло.
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