https://news.day.az/world/1368363.html В Турции перевернулся микроавтобус - много погибших и раненых
В Турции перевернулся микроавтобус - много погибших и раненых
В Турции перевернулся пассажирский микроавтобус, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, авария произошла в провинции Измир. Микроавтобус направлялся из района Кынык в Кемальпашу. Водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего микроавтобус перевернулся.
В результате ДТП погибли 6 человек, 11 человек получили ранения. На место происшествия были привлечены большое количество бригад скорой помощи и спасателей.
Все пострадавшие были госпитализированы в государственные больницы Тургутлу и Кемальпаши.
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