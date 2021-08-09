Байден не изменит планы по выводу войск из Афганистана из-за наступления талибов

Президент США Джо Байден не намерен изменять планы по выводу американских войск из Афганистана, несмотря на наступление талибов. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru".

По его информации, глава Белого дома рассчитывает на то, что у афганского правительства хватит собственных сил на противостояние "Талибану". Он также намерен продолжать переговоры по урегулированию конфликта.

Байден планирует полностью вывести военнослужащих из Афганистана до конца августа даже в свете того, что позиции талибов значительно укрепились в последнее время. Тем не менее Пентагон не отказывается предоставить правительству страны ресурсы в случае необходимости.

Ранее стало известно, что США направили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками радикального движения "Талибан". Самолеты вылетели в Афганистан с американской авиабазы в Катаре. Их количество не сообщается. Они наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд.