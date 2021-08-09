Взрыв в Пакистане

По меньшей мере 10 человек погибли, шесть пострадали в воскресенье в ДТП в пакистанской провинции Пенджаб. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно информации телеканала, при ДТП произошел взрыв газового баллона.

По данным полиции, инцидент произошел в городе Гуджранвала. Небольшой грузовик врезался в автофургон с пассажирами, после чего произошел взрыв газового баллона, находившегося в задней части пассажирского автомобиля.

Как сообщила местная полиция, в больницу доставили семерых пострадавших, впоследствии один из них умер. По информации сотрудников местной больницы, состояние пострадавших оценивается как критическое.