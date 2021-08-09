Последние данные по коронавирусу в мире

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания составило 203 455 121. Такие данные в понедельник утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.

По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 36 543 338, в Индии - 31 969 954, в Бразилии - 20 165 672 заразившихся.

Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4 307 456, выздоровели - 182 771 311 человек.