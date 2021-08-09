https://news.day.az/world/1368380.html Последние данные по коронавирусу в мире
Последние данные по коронавирусу в мире
Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания составило 203 455 121. Такие данные в понедельник утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.
По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 36 543 338, в Индии - 31 969 954, в Бразилии - 20 165 672 заразившихся.
Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4 307 456, выздоровели - 182 771 311 человек.
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