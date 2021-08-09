https://news.day.az/world/1368444.html В Афганистане семья из 12 человек погибла при взрыве бомбы
В Афганистане семья из 12 человек погибла при взрыве бомбы
12 человек из одной семьи погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства в провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщил телеканалу Ariana News родственник жертв, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, автомобиль, в котором находилась семья, подорвался на бомбе в округе Сайид Карам.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
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