Крупный лесной пожар приближается к жилым объектам в столице Черногории

Огонь уже полностью охватил прилегающую возвышенность Мало-Брдо и направляется в сторону столицы Черногории Подгорицы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Профиль".

В настоящее время идут работы по тушению пожара. Мэр Подгорицы Иван Вукович сообщил в своем Twitter, что причиной возгорания стал умышленный поджог на Мало-Брдо. "Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал градоначальник. Ранее пожары были потушены на близлежащих к городу возвышенностях Горица и Любович.

Черногорские СМИ ранее сообщали о пожарах вблизи второго по величине города города Никшич в 50 км от Подгорицы. По предварительным данным, в окрестностях населенного пункта из-за разгула стихии без вести пропали пять человек. Также недалеко от Никшича был задержан 19-летний молодой человек, которого полиция подозревает в умышленных поджогах леса.