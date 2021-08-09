Число умерших от коронавируса в России превысило 165 тысяч

В России за последние сутки коронавирусом нового типа (COVID-22160) заразились еще 19 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 6 469 910 человек.

За последние сутки от коронавируса умерли 769 человек. Всего в России число умерших от COVID-19 достигло 165 650 человек.